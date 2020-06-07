Yapı Kredi'den 10 bin dolar ve Euro altında vadeli mevduat açmama kararı için açıklama: Döviz faizi sıfıra yakın noktaya geldi

Yapı Kredi Bankası, 13 Haziran tarihinden itibaren 10 bin dolar, Euro ve Stenlin’in altında döviz mevduatı kabul etmeme kararıyla ilgili açıklama yaptı. Paraanaliz'in haberine göre Yapı Kredi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, global gelişmelere bağlı olarak, tüm dünyada ve ülkemizde yabancı para cinsinden faiz oranları hızla gerileyerek sıfıra yakın noktaya gelmiş; hatta bazı ülkelerde eksi faiz oranları söz konusu olmuştur. Öte yandan, ülkemizde küçük yatırımcıların birikimleri için TL yatırım araçlarını tercih ettiği

de gözlemlenmektedir.

Tüm bu gelişmeler kapsamında, Bankamızda yabancı para cinsinden vadeli mevduat açılışı için asgari tutar ve vade limitleri* gözden geçirilmiştir. Buna göre, konuyla ilgili müşterilerimize gerekli bilgilendirme de yapılmaktadır.

İlgili uygulama değişikliği, yalnızca belirtilen tutarlar için, yabancı para cinsinden vadeli mevduat hesapları için geçerlidir. Yabancı para cinsinden hesap açmak için, daha önce olduğu gibi, bugün de herhangi bir kısıtlama ya da engel bulunmamaktadır.

* 13 Haziran 2020 tarihinden itibaren, 10.000 USD/EUR tutarın altında vadeli mevduat hesabı

açılmayacak; 10.000 – 25.000 USD/EUR arasındaki tutarlar için de vadeli mevduat hesap açılışları 3 ay ve üstü olacak şekilde yapılacaktır. Bu limitleri karşılamayan vadeli mevduatlar, vade tarihleri geldiğinde yenilenmeyerek, vadesiz hesaba aktarılacaktır.“