Yapı Kredi CEO'su Erün: Sürdürülebilirlik alanında atılan adımları yakından takip ediyoruz

Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi 77. yaşını kutluyor. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün "sürdürülebilirlik konularına hassasiyet gösterip, uzun dönemli değer yaratıyoruz" dedi.

Dünya'nın haberine göre Ergün 2021 yılının ilk yarısında ekonomiye 441 milyar TL katkı sağladıklarını ifade ederek "Nakdi kredilerimizi yüzde 25 artışla 318,1 milyar liranın üzerine taşıdık. Bununla birlikte müşteri mevduatı hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti." dedi.

"Nakit dışı işlemlerde dijital kaynakların payı yüzde 98.5"'

Pandemi sürecinde dijitalleşmenin önemini bir kez daha anladıklarını kaydeden Erün, şöyle dedi:

" 'Görüntülü İşlem Asistanları' ile kazandığımız müşteri sayımızda yılın ilk 6 ayında önceki döneme kıyasla iki katından fazla artış yaşandı. Mobil aktif müşteri adedimiz ise 2021'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında yükseldi. Son 5 yılda aktif mobil bankacılık müşterimiz yüzde 300 arttı. Sektör standartlarını değiştiren inovatif özelliklerimizden biri olan QR kodla para/çekme yatırma şimdiye kadar 120 milyondan fazla kullanıldı. Dijital kanallardan kazandığımız yeni müşteri adedimiz 2020 yılının aylık kazanımına göre 2 katından fazla arttı. Bu doğrultuda dijital kanallarımızda yarattığımız yıllık etkileşim 2 milyara yaklaşırken, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 98,5'e ulaştı."

"Sürdürülebilirlik alanında pek çok uluslararası girişimin içinde yer alıyoruz"

Sürdürülebilirlik alanında atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erün, konuya ilişkin attıkları adımları şöyle anlattı:

''Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi gibi pek çok ulusal ve uluslararası girişimin içinde yer alarak sektöre örnek oluyoruz. Sorumlu yatırım yapmaya önem veren kurumların kaynak olarak aldıkları dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde de varız. Ocak 2021'den itibaren İklim Bağlantılı Finansal Görev Gücü'nün (TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosures) raporlama tavsiyelerinin resmi destekçisi de olduk. Öte yandan kömür madenciliği ve kömüre dayalı enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri küresel çapta gün geçtikçe artıyor. Biz de kredi politikalarımızda yaptığımız değişikliklerle düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ettik. Yine yakın bir zaman önce Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece küresel ısınma artışını 2°C'nin, ideal olarak ise 1,5°C'nin altında sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız."

Erün iş hayatında cinsiyet eşitliğine ilişkin olarak ise "Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan tüm adımları, özel sektör ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Yapı Kredi olarak, herkese eşit haklar sunulmasının kurumların en önemli görevlerinden biri olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.