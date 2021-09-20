Yapı Kredi, Bank of America ile 225 milyon euro değerinde repo işlemi gerçekleştirdi

Yapı Kredi, Bank of America ile sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdi. 225 milyon euro tutarındaki işlem, bankanın sera gazı emisyon seviyelerinde iyileştirmeye yönelik performans kriterlerini içeriyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, hem operasyonel hem de kredilendirme faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri etkin bir şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

"Genel Müdürlük ve yurt içi iştirak binalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uyguluyor, her yıl operasyonel faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımlarımızı ISO 14064 standardı ile uyumlu olarak hesaplayıp raporluyoruz. Ayrıca Yapı Kredi olarak, ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırmayı amaçlayan Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda Kapsam 1 ve Kapsam 2 mutlak karbon emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 76 ve 2035'e kadar yüzde 100 oranında azaltmayı hedefliyoruz."