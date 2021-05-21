Yapı Kredi 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Yapı Kredi, 351 milyon dolar ve 501 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sendikasyon kredisi sağladı.

Dünya'nın haberine göre Yapı Kredi, 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan kredi, ihracatın finansmanı için kullanılacak.

351 milyon dolar ve 501 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağlanan kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor artı yüzde 2,50 ve euribor artı yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Kredinin yenilenme oranı ise yüzde 103 oldu.

Yapı Kredi’nin sağladığı 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Bank of America, Emirates NBD, Mashreqbank PSC ve Standard Chartered; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America ve Standard Chartered; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.