-''YAPI DENETİMİNİ TÜM İLLERİMİZDE YAYGINLAŞTIRDIK'' KIRIKKALE (A.A) - 23.01.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, yapı denetimini tüm illerde yaygınlaştırdıklarını söyledi. Demir, Samsun'dan dönüşünde bakanlığına bağlı kurumlarda incelemelerde bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner'i ziyaret eden Demir, kurumların çalışmalarını bizzat yerinde görmek ve hizmet verimliliğini takip için kente geldiğini söyledi. ''2009 ile 2010 yılını kıyasladığımızda bakanlığımıza bağlı kurumların yüzde 50'lere yakın ilave verimliliği sağlayan bir performans sergilediklerini görüyoruz'' diyen Demir, bu performansı 2010-2011 için de beklediklerini kaydetti. Demir, hizmet kalitesinde fiziki mekanların ve bilişim altyapısının sağlıklı olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, ''Görüyoruz ki Sayın Valimiz bu konuyu kökten çözmüş. Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almalarını sağlayacak yeni hükümet konağını hayata geçirmek üzere ilk adım atılmış. Kırıkkale en genç şehirlerimizden biri, üniversitesiyle sağlık alanındaki yatırımlarıyla emin adımlarla yürüyor'' diye konuştu. Yapı denetiminin önemine de değinen Demir, denetimi tüm illerde yaygınlaştırdıklarını bildirdi. Demir, şöyle konuştu: ''Kırıkkale'yi bu yeni kentleşme vizyonunda yakından ilgilendiren yapı denetimini tüm illerimizde yaygınlaştırdık. Dolayısıyla artık Kırıkkale'de de 1 Ocak 2011'den itibaren, bundan sonra güçlendirmeyi gerekli kılan uygulamayı devreye soktuk. Yeni yapı denetimi sistemine dahil olan binalarda vatandaşlarımız ruhsata uygun, teknik kurallara uygun, kaliteli malzemeler kullanarak, standart malzemeler kullanarak artık bu inşaatları gerçekleştirecek. Bu bizim için çok önemli bir konu. Belediyeler artık enerji kimlik belgesi olmayan projelere ruhsat vermeyecek.'' Konut kooperatifleri konusunda da ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Demir, kooperatiflerin şeffaf olacağını, yönetim kurullarının aldığı kararları üyelerin de internet ortamında izleyeceklerini bildirdi. Demir, inşaat kalitesi üzerinde de ciddi çalışmaların yapıldığını ifade ederek, bu konuda da önemli tedbirlerin alındığını, bayındırlık müdürlükleri aracılığıyla kamuoyunda önemli mesafe alındığını belirtti. Bakan Demir, kadastro çalışmalarının kadastro komisyonları oluşturulamayan bazı iller dışında tüm illerde tamamlandığını açıkladı. Bakan Demir, daha sonra Kırıkkale Tapu Kadastro İl Müdürlüğü, Bayındırcılık ve İskan İl Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünü giderek, ilgililerden bilgi aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz'ı da ziyaret eden Demir, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek, burada partililerle bir araya geldi. Bakan Demir'in İl Başkanlığı ziyaretine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem ile Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Erdem, AK Parti'nin seçimden seçime çalışan parti olmadığını söyledi. Erdem, ''AK Parti olarak sahalardayız. Teşkilatlarımızı seçime motive etmek için yollara düştük. Teşkilatlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Buraya da bunun için geldik. Güçlü teşkilatlarla seçime girmek istiyoruz'' dedi.