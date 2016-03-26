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Bilim / Teknoloji

Yapay zekanın yazdığı roman yarışmada finale kaldı

Roman, yapay zekaya teslim edilmeden önce eserin çatısını kuracak parametreler programlandı

26 Mart 2016 20:44

Japonya'nın Hakodate bölgesindeki Geleceğin Üniversitesi (Future University)bünyesindeki biliminsanları tarafından geliştirilen yapay zekanın yazdığı roman, saygın bir edebiyat yarışmasında, binlerce kişiyi geride bırakatak finale kalmayı başardı.

Sputnik’in haberine göre, , Hoşi Şiniçi Edebiyat Ödülleri jürisi, yapay zekanın yazdığı romanı başarılı buldu.

Roman resmi olarak yapay zekayı geliştiren ekip tarafından yazıldı. Hitoşi Matsubara ve üniversitedeki ekibi kelime ve cümleleri seçti ve işi yapay zekaya teslim etmeden önce eserin çatısını kuracak parametreleri girdi.

Edebiyat ödüllerine gönderilen iki yapay zeka romanından biri ilk elemeyi geçmeyi başardı.

Edebiyat uzmanları ise romanın mükemmel olmadığı kanısında. Üniversite ekibi, bunun nedeni olarak, yapay zekanın insanın belirlediği algoritmanın dışına çıkamıyor olmasını gösterdi. Programcılar, yapay zekanın gelecekte yaratıcılığını artırabileceğini umuduklarını dile getirdi.

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