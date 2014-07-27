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Bilim / Teknoloji

Yapay zekanın gelişmesiyle her iki kişiden biri işsiz kalacak

Robot kullanımı teknolojik olarak gelişen ülkelerde ortalama iki kişiden birinin işsiz kalmasına neden olacak

27 Temmuz 2014 15:49

Amerika ve İngiltere’de yapılan araştırmalar yapay zeka ve giderek artan oranda robot kullanımı gelişmiş dünyada çalışma yaşamını tehdit etmeye başladığını ortaya koyuyor. Son olarak London School of Economics (LSE) tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 ile 20 yıl içerisinde teknoloji yaklaşık her iki kişiden birininin (yüzde 51,1) işsiz kalmasına neden olacak. 

Geçtiğimiz aylarda Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, teknolojinin ABD'de gelecek 10 ile 20 yıl içerisinde çalışanların yüzde 47'sini işsiz bırakacağını ortaya koymuştu. 
Aynı araştırmanın 28 AB ülkesi için yapılan hesaplamaları da teknolojinin yakın gelecekte çok sayıda kişiyi işsiz bırakacağını gösteriyor. 

London School of Economics (LSE) tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 ile 20 yıl içerisinde teknoloji her iki Alman'dan birininin (yüzde 51,1) işsiz kalmasına neden olacak. Avrupa Birliği'nin lideri Almanya gibi Fransa da robotlaşmadan etkilenecek ülkeler arasında. Teknolojinin Fransa'da çalışanların yüzde 49, 5'ini işsiz bırakması bekleniyor. Araştırmaya göre İsveç'te yüzde 46,7, İngiltere'de yüzde 47,2, Portekiz'de yüzde 59, Romanya'da ise yüzde 61,9 oranında kişi teknolojik gelişme nedeniyle işsiz kalacak.

 

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