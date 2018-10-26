Yapay zekânın çizdiği tablo 432 bin dolara satıldı

ABD'de bir müzayedede satılan eser, sanat dünyasını değiştirmeye aday. Christie's müzayede evinde yer alan ve yapay zeka tarafından çizilen bir tablo 432 bin dolara (2.5 milyon TL) alıcı buldu.

Edmond Belamy’nin Portresi adlı eser, Paris merkezli Obvious (Aşikar) adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının imzasını taşıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, açık artıma öncesi 7-10 bin dolar arası fiyat biçilen eser 432 bin dolara (2.5 milyon TL) alıcı buldu. Müzayededen yapılan açıklamaya göre, tabloyu yapan yapay zeka algoritması, 14. ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portreyi içeren bir veri tabanına sahip.

Algoritma portreyi üretmek için kendi resmini veri tabanındaki diğer resimlerle karşılaştırarak değiştirdi ve artık bir değişiklik yapamadığı noktada resme son halini verdi.

Bu portre büyük bir müzayede evinde satılan ilk yapay zeka eseri oldu. Satışı düzenleyen Christie’s uzmanı Richard Lloyd “Yapay zeka geleceğin sanat piyasasında önemli yere sahip olacak teknolojilerden yalnızca biri” dedi.