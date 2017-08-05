Dünyaca ünlü sosyal medya paylaşım sitesi Facebook, yapay zekâyla çalışan Bob ve Alice isimli iki sohbet robotu projesini rafa kaldırdı. Aynı durum Çin'de geçen hafta, yapay zekayla çalışan bir robotun inisiyatif alarak Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) eleştirmesinin ardından fişi çekildi. Yapay zekaların kendi programlarının dışına çıkmasının ardından "İnsanlığın sonunu robotlar mı getirecek" tartışması yeniden gündeme geldi. Bu konu hakkında yazan Deniz Zeyrek "Robotlar, dünyayı ele geçirip insan uygarlığı için büyük bir tehlikeye mi dönüşecek?" dedi.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek'in "Siz hangi taraftasınız?" başlığıyla (5 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının tamamı şöyle:

Ünlü Amerikan teknoloji şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD Ulusal Valiler Derneği toplantısında konuşuyordu.

“Yapay zekâ, (ilgili mevzuatta) düzenleme yaparken, ‘tepki veren’ değil ‘inisiyatif alan’ olmamız gereken nadir konulardan biridir” dedi.

Düzenlemelerin bir durum ortaya çıktıktan sonra yapılması halinde çok geç olacağı uyarısında bulunan Musk, şu tarihi uyarıyı yapıyordu:

“Yapay zekâ, insan uygarlığının varlığına karşı temel bir risktir.”

Bu sözlerden birkaç gün sonra...

Mark Zuckerberg, patronu olduğu Facebook üzerinden canlı bir “soru&cevap”yayını yapıyordu. Bir izleyicisi, Silikon Vadisi’ndeki Palo Alto’da evinin serin bahçesinde kamera karşısına geçen Zuckerberg’e, Musk’un yapay zekâ yorumunu hatırlattı ve şu soruyu yöneltti:

“Sizin yapay zekâ ile ilgili düşünceniz nedir? Dünyayı nasıl etkiler?”

Zuckerberg, “Ben (yapay zekâ konusunda) iyimserim” dedikten sonra Musk’ı bir “kıyamet günü senaryosu”nu satmaya çalışmakla suçladı ve “Bu tavrı anlamıyorum ve oldukça sorumsuzca olduğunu düşünüyorum” dedi.

Musk, “sorumsuzca” sözünün altında kalır mı hiç?

Sosyal medya imparatoruna Twitter üzerinden yanıt verdi: “Mark ile bu konuyu konuştuk. Bu konuyla ilgili kavrayışı sınırlı...”

Zuckerberg'i zor durumda bırakan olay

Teknoloji devlerinin polemiği sürerken, Facebook’un patronu, başına gelebilecek en kötü durumla karşılaştı. Şirket, yapay zekâyla çalışan Bob ve Alice isimli iki sohbet robotu projesini rafa kaldırdı.

Çünkü Bob ile Alice, birdenbire İngilizce sözcükleri farklı dizilimlerle tekrarlayarak, kısaltmalar yaparak sadece kendilerinin anladığı bir dil ürettiler. Programı yazan araştırmacılar, robotların ne konuştuğunu anlayamayınca, panikleyip programı durdurdular.

Bu gelişme Musk’ı haklı çıkarmıştı ve polemikte Facebook’un genç patronunu zor durumda bırakmıştı.

Siyaset yapan yapay zekâ

Aynı hafta içinde bir başka yapay zekâ haberi de Çin’den geldi. Hong Kong medyasına göre, Çinli bir teknoloji firmasının yarattığı yapay zekâlı sohbet robotları Komünist Parti’yi ve Çin Devlet Başkanı’nı hedef almıştı.

Habere göre, kullanıcılara ücretsiz sunulan sohbet robotu ile bir kullanıcı arasında şöyle bir sohbet geçti:

Kullanıcı: Komünist Parti için yaşaaa...

Yapay zekâ robotu: “Bu kadar yolsuz ve liyakatsiz siyasete ‘yaşa’ dememi istediğinizden emin misiniz?”

Kullanıcı: Başkan Xi Jiping’in ‘Çin Rüyası’ sloganı hakkında ne düşünüyorsun?

Yapay zekâ robotu: ABD’ye göç et!

Habere göre bu diyaloğun ardından Çinli teknoloji şirketi programı kapattı.

Dünyayı ele geçirir mi?

Yapay zekâ hayatımıza gireli çok oldu.

Asansörlerden, bulaşık makinelerine, akıllı telefonlardan bilgisayarlara kullandığımız ileri teknoloji ürünlerinin çoğu yapay zekâ algoritmalarını kullanıyor. Yakın gelecekte, yapay zekânın gündelik yaşamımızdaki yeri daha da artacak.

Biz, Türkiye’de bu aralar “Evrim Teorisi’ni müfredattan çıkarma”, “tarihi okulları imam hatip lisesine çevirme”, “kız çocukları ile erkek çocukları ayrı sınıflarda okutma” gibi “eğitim reformlarını” tartışıyoruz. Dünya ise yapay zekânın filmlere bile konu olan risklerini ve faydalarını...

Siz ne dersiniz?

Yapay zekâ dünyayı daha yaşanılır hale mi getirecek?

Dünyayı ele geçirip insan uygarlığı için büyük bir tehlikeye mi dönüşecek?