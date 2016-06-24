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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Yapay zeka, müzik klibi yönetti

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen Uluslararası Lions Reklam Festivali'nde yapay zekanın "yönettiği" bir müzik klibi gösterildi.

24 Haziran 2016 19:03

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen Uluslararası Lions Reklam Festivali'nde yapay zekanın "yönettiği" bir müzik klibi gösterildi.

Reklam şirketi Saatchi and Saatchi'nin yaptığı klipte, bir Fransız müzik grubu yer alıyor.

Birçok kişinin "sıkıcı" bulduğu bu klibi farklı kılan en önemli unsur, prodüksiyon değerinden ziyade her aşamasında yapay zekanın kullanılmış olması.

Saatchi and Saatchi'nin film ve içerik yönetmeni Andy Gulliman'a göre bilgisayara sadece şarkı yüklendi.

Bilgisayar, filmin senaryosunu ve tretmanını (hangi sahnede ne yapılacağını) yazdı.

Daha sonra yapımcıların "AI Spielberg" (Artifical Intelligence- Yapay Zeka) adını taktıkları başka bir makine, kameraları ve drone'ları kullanarak klibi yönetti.

Klibin yapımında IBM Watson, Microsoft chatbot ve Ms Rinna gibi farklı yapay zeka programları kullanıldı. Örneğin IBM Watson, şarkının sözlerini analiz ederek "duygusal dökümünü" çıkardı.

Kurgu aşaması için müziğin ritmi ve duygusuna göre sahnelerin nerelerde kesileceğini belirlemesi için bir program yaratıldı.

Filmin kadrosu da yine bir program tarafından seçildi.

Bu program, oyuncuların beyin verilerini inceledi. Bunun sonunda film ve şarkıcıda tespit edilen duyguları yansıtacak oyuncular seçildi.

Görsel efektler, ressamın tarzını öğrenip herhangi bir fotoğrafı Van Gogh ve Monet'ninki gibi sanat eserlerine dönüştüren nöral sanat programı yapıldı.

Ancak adı açıklanmayan Fransız grubu filmi beğenmediği için Saatchi and Saatchi'nin videonun tümünü yayımlamasına izin vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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