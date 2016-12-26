"Yapay zekâ kanser ilacı üretecek"

ABD Baltimore'da oluşturulan Pharmaceutical Artificial Intelligence (pharma.AI) çalışma grubu, kanser ilaçları oluşturabilecek bir yapay zekâya dair bilimsel makale yayınladılar.

Shift Delete'de yer alan habere göre, henüz pratiğe dökülmemiş olsa da bu yeni yapay zekâ, farklı kanser türlerini, görüldükleri toplumdaki karakteristiğine göre inceleyerek gerekli ilaçları daha efektif bir şekilde oluşturabilecek.

Her hastaya özel farklı ilaç

Yaş grubu, ırk, milliyet gibi değişkenlere göre, farklı kanser türlerinde daha etkili savaşmayı mümkün kılacak bu "on demand" kanser ilaçları, aynı zamanda hastalar üzerinde daha az yan etki oluşturacak.

Böylece kanser hastalarının daha konforlu ve daha etkili bir tedavi süreci yaşamaları mümkün olacak.

Generative Adversarial Networks (GANs) adını alacak yapay zeka, öğrenen makineler Teknolojisi ile dünyadaki vakaları ve sonuçları inceleyerek, giderek daha akıllı hale gelecek ve giderek daha etkili ilaçlar oluşturacak.