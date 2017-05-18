Yapay zeka insanların ne zaman hasta olacağını tahmin edecek

Teknoloji şirketi Google, yapay zekanın, insanların ne zaman hasta olacaklarını tahmin edebileceğini öne sürdü. Kimilerine göre bu gelişme, yapay doktorların ayak sesleri anlamına geliyor.

NTV'de yer alan habere göre, ABD'nin Stanford ve Chıcago tıp fakülteleriyle ortak çalışma yürüten şirket, hastaların tıbbi geçmişlerini bilgisayarlara yükledi.

Araştırmacılar yapay zekanın bu verileri analiz ederek insanların, gelecekte ne zaman hasta olacaklarını tahmin edebileceğini söylüyor.



Uzmanlar, ilk sonuçların bilgisayarların tahminlerinin şaşırtıcı derecede isabetli olduğunu belirtiyor.



Hasta dosyalarındaki tüm ayrıntılara dikkat etmelerinin çok zor olduğunu belirten doktorlar, yapay zekanın tıp uzmanlarına bu konuda asistanlık yapabileceğini söylüyor.