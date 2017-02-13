Yapay zeka, insanı yendi

Çin’de düzenlenen bilgi yarışmasında “Wangzai” isimli robot aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının da bulunduğu rakiplerine galip geldi.

Evrensel’de yer alan habere göre, geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren firma, Wangzai’ın tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.