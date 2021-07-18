Yapay zeka, enerji sektöründe verimliliği artırıyor

Pek çok alanda kullanılan yapay zeka teknolojisi sayesinde enerji sektöründe verimlilik ve tasarruf artırılırken, karbon salınımını da azaltılıyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre enerji santrallerinde kullanılan yapay zeka teknolojisinin bakım maliyetlerinde yüzde 10'dan fazla verim sağlanırken, istihdam kaybı da yaşanmıyor.

Pazar araştırmaları yapan IDC'nin verilerine göre de yapay zekaya dünya genelinde yapılan harcamaların bugün 50 milyar dolardan 2024'te 110 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşlarından Forbes'ta yayınlanan bir analizde, Batı Afrika'da devreye girmek üzere olan bir elektrik santralinde yapay zeka kullanılacak.

İsviçreli ve ABD'li şirketlerin ortak girişimi ile hayata geçirilen tesisteki teknoloji sayesinde santraldeki veriler detaylı işlenecek.

Bunun sayesinde daha fazla verimlilik ve üretkenlik ile birlikte çevrenin de korunması sağlanacak. Böyle daha düşük maliyetlerle işletme çalışırken, karbon salımının da artmasının önüne geçilecek. Analizde yer verilen bilgilere göre, santralde kullanılan yapay zeka sayesinde istihdam kaybı da yaşanmayacak. Buradaki teknoloji daha çok çalışanların işlerini hafifletmelerini ve sorunlarını çözebilmelerini sağlıyor.

Çevresel maliyetleri minimuma indiriyor

Yapay zeka teknolojisi, santrallerin işletmesinden, yeraltı kaynaklarının çıkarılmasına kadar enerji sektöründe farklı alanlarda kullanılabiliyor. Petrol ve doğalgaz kuyularının nereye yerleştirileceği, hangi hatlardan kaynakların çıkarılacağı modellemeler inşa ediliyor.

Mühendisler bunu yaparken çok farklı alanlardan veri toplamak zorunda ve bu da hem zaman hem de fazla emek alan bir iş. Ancak yapay zeka, hazırladığı modellemelerle en verimli önerileri sunuyor.

Toprak ve taş yapısını da analiz eden yapay zeka çevresel maliyetleri de minimum seviyeye indiriyor.