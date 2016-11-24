Yapay zeka dudak okuyacak

Farklı alanlarda araştırmalar yapan Google, yapay zeka konusunda çıtayı yükselterek dudak okuyan yazılım üzerine çalışmalara girişti. Uzman kişiler tarafında kullanılan yöntemin yapay zeka tarafından yapılabilir olması distopik gelecek hikayelerini andırıyor.

Uzaktan görüntüleri çekilen kişilerin dudakları, dudak okuma uzmanına okutularak ne konuştuklarını anlamak her zaman mümkün olabiliyor. Bunu engellemek isteyen ünlü insanların/siyasetçilerin çözümü ise biriyle gizli işler konuşurken, dudaklarını eliyle kapatmak oluyor.

Shiftdelete’in haberine göre Google, yapay zeka servisini insan dudaklarını okuyabilecek şekilde eğitti ve eğitmeye de devam ediyor. Google’ın Oxford Üniversitesi ile ortak çalışmasında, DeepMind yapay zeka servisi, 2010 ve 2015 yılları arasında yayınlanmış 5000 dizi ve filmi tek tek inceledi.

Yapay zeka, her karedeki aktörlerin dudak hareketleri ile diyalogları birleştirerek, dudak okumayı öğrendi. Google bu teknolojiyi bir mobil uygulamaya çevirdiğinde ise bir kafede oturmuş konuşan iki kişinin görüntülerini video kameradan kaydederken neler konuştuklarını da anlayabileceksiniz. Yapay zeka sizin için dudak hareketlerini okuyacak ve konuşmaları size fısıldayacak.

Elbette bu teknolojiyi kullanmak için telefon da gerekli olmayabilir. Google Glass gibi cihazlar sayesinde, bakılan herkesin ne konuştuğunu duymak mümkün olabilir.

Google şimdilik İngilizce dudak okumayı öğrenmiş olsa da, çalışmalar genişletildiğinde, her dilde dudak okumak mümkün olacak.

Uygulamanın amacı ise elbette ki, insanların kafelerdeki dedikodularını okumak değil. Bu teknoloji sayesinde, işitme ve konuşma engelli kişilerin toplumla iletişimi çok daha kolay olacak.

Ancak teknolojinin kötü amaçla kullanımını engellemenin mümkün olmayacağını tahmin etmek de zor değil.