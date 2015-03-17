Yapay zekâ askeriyenin hizmetinde



Güney ve Kuzey Koreleri ayıran sınırda makineli tüfek taşıyan bir robot devriye geziyor. Robot bir canlı tespit ettiğinde ‘eller yukarı' diyor ve 30 saniye sonra da ateş açıyor. Samsung tröstü tarafından geliştirilen yarı otomatik ve uzaktan kumandalı robot devriye ısı ve hareket algılayıcılarıyla donatılmış olup iki mil uzaklıktaki hedefi ‘görebiliyor'.

Yapay zeka ile askeri sistemler arasındaki bağlantının yol açabileceği tehlikeler 2014 yılından beri tartışılıyor. Birleşmiş Milletlerin de gündemine giren konu fizikçi Stephen Hawking ve elektrikli otomobilin öncülerinden Elon Musk'un, ‘Yapay zekâ insanlığın sonu olabilir' şeklindeki uyarılarından sonra kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Diğer uzmanlar da süper yapay zekânın kendini yenileyip geliştirecek düzeye gelebileceğini ve ‘zekâ patlamasının' kontrol altına alınması mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini belirtiyorlar.

Düşünebilen robot kâbusu

Amerikan Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla tanınan Washington'daki Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı bir araştırmada otomatik savaşın 15 yıla kadar gerçek olabileceği belirtiliyor.

“İnsan benzeri suni robotların tam otomatik olarak kullanılabileceği savaş senaryosu üç ila beş yıla kadar gerçek olabilir” diyen James Barat, ‘Son icadımız: Yapay Zekâ ve İnsanlığın Sonu' başlıklı kitabına, uzmanların değerlendirmelerini bir araya getirmiş. Barat, savaş robotlarının kendiliğinden karar verebilecek olgunluğa erişebileceğini belirtiyor:

“Amerikan silahlı kuvvetleri süper asker yaratma çalışmalarına hız verdi. Bu, kendi karar verebilen, hiç yorulmayan ve başka özellikleri de olan tam otomatik robot olabilir. İlk etapta ‘geliştirilmiş süper asker' çalışması yapılıyor. Bu asker özel donanımı sayesinde daha hızlı ve daha kuvvetli olacak, uzun zaman uyanık kalabilecek ve karanlıkta görebilecek. Nükleer, biyolojik ve kimyevi silahlarda olduğu gibi tam otomatik robotlarla insansız hava araçlarının da yasaklanmasını öngören bir uluslararası anlaşmaya acilen ihtiyacımız var.”

Yapay zekânın vazgeçilmezliği

Alman silahlı kuvvetlerinin gelecek araştırmaları bölümünden yapılan açıklamalarda ise tam otomatik savaş sistemlerini bekleyen problemlere dikkat çekiliyor. Yapay zekânın zaafları, ani gelişmelere tepki gösterememesi ve doğaçlama yeteneğinin olmaması şeklinde özetleniyor. Aynı zamanda intihar amaçlı insansız hava araçlarıyla insana saldırabilen robot geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği de ifade ediliyor.

Özel şirketlerle silah imalatçılarına üstün bilgisayar programları hazırlayan Yvonne Hofstetter yapay zekânın askeri alanda 20 yıldır kullanıldığını ve bu programların hava sahasının kontrolü, denizaltı teknolojisi ve mayın arama çalışmaları için vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. Hofstetter, Google şirketinin zeki silah üretme kapasitesine eriştiği kanaatinde:

“Google, bütün korku senaryolarındaki zeki silahları geliştirebilecek teknolojileri satın aldı. Silahlı kuvvetler araştırma ve geliştirme çalışmalarına dahil etmedikleri askeri çözümleri özel şirketlerden temin ediyor.”