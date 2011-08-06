Yapay spermle doğum



T24 - Erkeklere yönelik kısırlık tedavisinde büyük çığır açabilecek bir gelişme yaşandı. Kyoto Üniversitesi’ndeki yapay sperm denemelerinde ilk kez tam başarı sağlandı.





Hürriyet'in haberine göre, Japon araştırmacılar fare embriyosundan alınan kök hücreleri sperm üreten hücrelere dönüştürdü. Ardından bu hücreler farelerin testislerine nakledildi. Farelerin ürettiği spermler yumurtalara enjekte edilerek dişi farelerin rahmine yerleştirildi.





Yavrular da üreyebilecek





Sonuçta yapay spermlerden hamile kalan dişi fareler sağlıklı yavrular dünyaya getirdi. Üstelik yavruların büyüdüklerinde normal üreme yeteneğine sahip olduğu görüldü. Daha önce yapılan yapay sperm denemelerinde dünyaya gelen yavruların çoğu kısa süre içinde ölmüştü.





Erkekler kurtulacak





Cell Journal dergisinde yayımlanan bu gelişme uzmanlar tarafından “çok heyecan verici” olarak yorumlanırken, benzer etkinin insanlara da uygulanabilmesi halinde çok sayıda erkeğe yardımcı olacağı belirtildi. İngiliz kısırlık uzmanı Dr. Allan Pacey, “Deriden ya da kemik iliğinden alınan hücrelerle sperm yapılabilir. İnsanlara uygulayabilmek için çok daha fazla çalışmak gerekiyor” dedi.