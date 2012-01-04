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Sağlık

Yapay sperm geliyor!

Almanya’nın Münster Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kısır erkeklerin sperm bağışına ihtiyaç duymaksızın da çocuk sahibi olabileceğini ortaya koydu

04 Ocak 2012 02:00


T24 - Almanya’nın Münster Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kısır erkeklerin sperm bağışına ihtiyaç duymaksızın da çocuk sahibi olabileceğini ortaya koydu.

Alman ve İsrailli bilim insanlarının yer aldığı deneyler sonucunda, testislerde yer alan ve sperm üretiminden sorumlu hücrelerin laboratuar ortamında yetiştirilebileceği belirtilirken, alınan ilk sonuçların denek olarak kullanılan farelerde başarıya ulaştığı belirtiliyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; araştırmanın geliştirilmesi halinde kısırlığın tarihe karışabileceğini söyleyen yetkililer, kısırlıkla mücadele eden erkeklerin de böylelikle doğal bir şekilde babalık sevinci yaşayabileceğini söylüyor.

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