Yapay şelalede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde parkın içindeki 10 metre yükseklikteki yapay şelalede mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. İtfaiyeciler, kurtardıkları kediyi süt vererek besledi.

Yenituran Mahallesi, Lozan Caddesi\'nde bulunan Barış Parkı\'na dün gece gelenler, kedi yavrusunun 10 metre yükseklikte bulunan şelalede mahsur kaldığını görüp, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, araçtaki merdivele 10 metre yükseklikteki şelale başına ulaşarak, yavru kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedinin aç olduğunu düşünen itfaiye erleri, marketten süt aldı. Bir kaba boşaltılan sütü içip, karnını doyuran kedi, sonra gözden kayboldu.



FOTOĞRAFLI