Yapay nefes borusu yapıldı

T24 -







Londra'da bilimadamlarının hastadan alınan kök hücrelerle kaplayarak geliştirdikleri yapay soluk borusu nakli 9 Haziran'da başarıyla yerine getirildi.





Donör gerektirmeyen teknik sayesinde vücudun organı reddetme riski de bulunmuyor. Cerrahlar sentetik nefes borusunun birkaç günde yapılabileceğini belirtiyorlar.





Karolinska Üniversite hastanesinde İtalyan Profesör Paolo Macchiarini başkanlığındaki ekibin yürüttüğü 12 saat süren operasyonun üzerinden bir ay geçtikten sonra 36 yaşındaki kanser hastasının durumunun iyi olduğu bildirildi.





Organ naklinde devrim niteliğindeki tekniği şimdi nefes borusu deformasyonuyla doğan 9 aylık bir Koreli bebeği tedavi etmek için kullanmak istediğini söyleyen Profesör Macchiarini, daha önce 10 soluk borusu nakli yapmıştı. Ancak bunların tamamı donörlerden alınan soluk borularının hastaların kök hücreleriyle kaplanmıştı.





Son tekniğin kilit noktasının, hastanın kendi soluk borusunun tıpatıp aynı modeli olan bir yapı veya yapı iskelesini oluşturmak olduğunu belirten bilimadamları, bunun için İzlanda'da jeoloji yüksek lisansı yapmakta olan Afrikalı hasta Andemariam Teklesenbet Beyene'nin İngiliz uzmanlarınca elde edilen 3 boyutlu görüntülerini kullandıklarını kaydettiler.





