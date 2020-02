Yapay kalple yaşayan Münire Cemre'nin tek isteği kalp nakli

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde yapay kalple yaşayan Münire Cemre Yılmaz (10), gerçek kalbe kavuşacağı günü iple çekiyor. Münire Cemre, enfeksiyon kapma riski nedeniyle dışarı çıkamadığı, kan değerlerinin dengelenmesi için sabah ve akşam iğne vurulmak zorunda kaldığını, rahat bir şekilde beslenemediğini belirtip, tek isteğinin kalp nakli yapılması olduğunu söyledi.

Doğal gaz paneli üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan Yunus Yılmaz ve ev kadını Ümmü Yılmaz çiftinin 2 çocuğundan birisi olan Münire Cemre Yılmaz\'a, geçen Mayıs ayında bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetiyle gittiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi\'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yılmaz, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. 8 Haziran\'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla Yılmaz\'a yapay kalp destek cihazı takıldı. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından geçen 1 Temmuz günü taburcu edilen küçük kız, içinde yapay kalbine enerji ileten mekanizma bulunan çantasını yanından bir an bile ayırmadan yaşıyor. Parka gidemeyen, dışarı çıkıp rahatça gezemeyen, yediği içtiğine dikkat eden, kısıtlı alanda yaşamını sürdüren Münire Cemre, gerçek bir kalbin kendisine nakil edileceği günü bekliyor.

\'ÖLEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER\'

Kısa süre içinde kalp nakli olmak istediğini belirten Münire Cemre Yılmaz, \"Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisiyim. Kalp yetmezliği rahatsızlığım nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirdim. Doktorlar, kalbimin sol tarafının çürük olduğunu, ölebileceğimi söylediler ama ben hiç umudumu kaybetmedim. Ameliyattan sonra aileme durumumun kritik olduğunu söylediler. 15 gün yoğun bakımda yattıktan sonra hastaneden taburcu edildim. Şimdi daha iyiyim ama halen kalp nakli için umutluyum. Kendimi toparlamak için elimden geleni yapıyorum. Annem, babam, öğretmenlerim, öğrenci arkadaşlarım, doktorlarım bu süreçte hep yanımda oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi imkanlarımız olsa, içerisinde kalbimin çalışmasını sağlayan cihazın yer aldığı çantanın parasını dahi ödeyemezdik\" dedi.

Yapay kalp çantasını yanından ayıramadığını belirten Yılmaz, \"Okula bile annemle gidip, geliyorum. Yaşıtlarım gibi parka gidemiyorum. Çünkü dışarıda enfeksiyon kapma riskim var. İstediğimi yiyip, içemiyorum. Kan değerimin dengelenmesi için sabah akşam iğne vuruluyorum. Bu durum beni üzüyor. Duyarlı insanların yardımını bekliyorum ve bir an önce gerçek bir kalbimin olmasını istiyorum\" diye konuştu.

DESTEK İSTEDİ

Kızının sık sık sağlık kontrolüne gitmesi gerektiğini belirten Yunus Yılmaz, maddi durumlarının iyi olmadığını vurgulayarak, \"Evimiz kira. 600 lira aylık kira ödüyorum. Kalanıyla da ancak geçinebiliyoruz. Geçen 8 Haziran\'da kızımın ameliyatı yapılıp, yapay kalp cihazı takıldı. Kızımın acil olarak kalp nakline ihtiyacı var. Sağlık kontrolleri var. Ancak ben kızımın genel ihtiyaçlarının birçoğunu bile karşılayamıyorum. Maddi, manevi çok zorlanıyorum, dayanacak gücüm kalmadı. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz\" dedi. Yılmaz, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu kızının rahatsızlanmasından sonra öğrendiğini de söyledi.

Anne Ümmü Yılmaz da bir an önce kızına kalp nakli yapılmasını istedi.



