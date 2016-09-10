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Yaşam

Yapay dille bir yılda konuşmaya başladı

62 yaşındaki Zafer Dağ'ın dili, dil kanseri nedeniyle tamamen alınmıştı

10 Eylül 2016 11:04

Mersin'in Tarsus ilçesinde kanserli olduğu için geçen yıl dili alınan ve göğsünden nakledilen dokuyla yapay dil yapılan kadın konuşmaya başladı. Sabah'tan Neslihan Özbozkurt'un haberine göre, Tarsus ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Zafer Dağ'ın dili, dil kanseri nedeniyle tamamen alındı. Dilin yerine, göğsünden alınan doku ağız tabanına yerleştirildi. Konuşma egzersizleri yapan kadın, aradan geçen 1 yılın ardından konuşmaya başladı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay ve Doç. Dr. Alper Ata, Zafer Dağ ile basın toplantısı düzenledi. Hastanede kameraların karşısına geçen kadın, sayıları ve günleri saydı, doktorunun söylediği kelimeleri tekrarladı.

Yeniden konuşabilmenin sevincini yaşayan kadın bayram mesajı da verdi. Zafer Dağ "Herkese iyi bayramlar" derken, Prof. Dr. Hayrettin Cengiz Alpay, konuşmada daha da ilerleme olacağını söyledi. Doç. Dr. Alper Ata ise kanserin ekip çalışması gerektiren bir hastalık olduğunu belirterek "Bu hastamızda da ekip çalışmasıyla dili korumaya çalıştık ama sonunda almak zorunda kaldık. Şu anda yaptığımız sıkı takiplerde, kanserin yayıldığına dair bir emare görmedik" dedi.

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