Yapay alyuvar geliştirildi

ABD’nin Santa Barbara ve Michigan üniversitelerinden bilim insanları, oksijen taşıyan alyuvarların görevini taklit eden, daha küçük parçacıklar geliştirmeyi başardı. Uzmanlar bu parçacıkların ayrıca ilaçları taşıma özelliğinin de bulunduğunu belirtti. Fransız Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde de yer alan makalede, kan bağışının azalmasına çözüm bulmanın yolunun yapay alyuvarlardan geçtiği, ancak önemli özelliklere sahip alyuvarların taklit edilmesinin kolay olmadığı belirtilirken, bilim insanlarının bu alanda ilk adımı attığı vurgulandı.