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Sağlık

'Yapay alyuvar' geliştirildi

Alyuvarların özelliklerini taşıyan ve görevlerini yerine getirebilen "yapay alyuvarlar" geliştirildi.

23 Aralık 2009 02:00

T24 - Alyuvarların özelliklerini taşıyan ve görevlerini yerine getirebilen "yapay alyuvarlar" geliştirildi.

ABD'nin Santa Barbara ve Michigan üniversitelerinden bilim adamları, oksijen taşıyan alyuvarların görevini "taklit eden", alyuvarlardan daha küçük parçacıklar geliştirmeyi başardı.

PNAS dergisinde yayımlanan makalede bu parçacıkların ayrıca ilaçları taşıma özelliğinin de bulunduğu belirtildi.

Fransız Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde de yer alan makalede, kan bağışının azalmasına çözüm bulmanın yolunun yapay alyuvarlardan geçtiği, ancak önemli özelliklere sahip alyuvarların taklit edilmesinin kolay olmadığı belirtilirken, bilim adamlarının bu alanda ilk adımı attığı vurgulandı.

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