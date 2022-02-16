"Yap-işlet-devret" projeleri hakkındaki sorulara Bakan Karaismailoğlu’ndan aynı cevap: Mevzuata uygun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projeleri ile ilgili milletvekillerinden gelen soru önergelerine aynı cevabı verdi. Bakan Karaismailoğlu, detayları sorulan projeler hakkında, "Tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamuya getirdiği büyük yük nedeniyle eleştiri konusu olan yap-işlet-devret (YİD) projeleriyle ilgili milletvekillerinden gelen sorulara hep aynı tek cümleyle yanıt veriyor. Bu nedenle de havalimanından tünele, otoyoldan köprüye kadar YİD modeliyle inşa edilen projelerle ilgili kritik sorular yanıtsız kalıyor, Hazine’ye getirdiği yük öğrenilemiyor. Ayrıca milletvekillerinin denetim görevini yerine getirebilmeleri de engelleniyor.

"Mevzuatına uygun"

Cumhuriyet'in haberine göre, Bakan Adil Karaismailoğlu’nun son dönemde farklı milletvekillerinin YİD projelerine ilişkin soru önergelerine verdiği “kopyala-yapıştır yanıt” örneklerinden birkaçı şöyle:

- CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Karaismailoğlu’na, “Ülkemizde kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeli ile inşa edilen kaç otoyol ve köprü bulunmaktadır? Bu köprü ve otoyollar hangi şirketler tarafından işletilmektedir? Bu şirketlere yapılan garanti ödemeleri yıllara göre nasıldır? Bu köprü ve otoyollarda bugüne kadar kaç araca ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesilmiştir” sorularını yöneltti.

Karaismailoğlu’ndan yanıt: “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.”

- CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Karaismailoğlu’na, “Yıllar ayrı ayrı ve sırasıyla belirtilmek üzere 2012 ila 2022 arasında YİD modeliyle verilmiş ihale sayısı kaçtır? Bunlar nelerdir? Bahsi geçen ihaleler hangi illerdedir? YİD modeliyle verilen ihaleler sonunda yapılan işletmelerin kamuya devredileceği tarihler nelerdir? Şirketlere şu ana kadar Hazine garantisi ile ödenen tutar nedir? YİD modeliyle verilen ihaleler hangi usul ve şekillerde yapılmıştır?” sorularını yöneltti.

Karaismailoğlu’nun yanıtı değişmedi: “YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.”