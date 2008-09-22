Yanmış besinler, prostat kanserinde rol oynuyor

Prostat kanseri



Yüksek kalsiyum, prostat kanseri riskini artırıyor

Aşırı miktarda yanmış kırmızı et ve yağlı yiyeceklerin prostat kanserinde rol oynadığı araştırmalarla kanıtlandı. En ideali yiyecekleri çok az suyla hafif ateşte ağır ağır ya da buharda pişirmek.İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta’daki yazısında; yüksek ısılarda kaynatma, kızartma ve mangalda pişirmenin kimyasal maddeleri açığa çıkarabildiğini ve bu durumun kansere yol açabildiğini anlatıyor.Susamı yanmış simit, fazla kızartılmış ya da kabuğu yanmış ekmek, üzerinde siyah noktalar olan sarı leblebi, közlenmiş mısır, biber gibi dış yüzeyi yanmış besinleri çok sık tüketmemek gerekiyor. Dikkat edilecek bir başka nokta da, mangal yaparken kömürün iyice közlenmiş olması. Eğer közlenmemişse, içindeki zehirli gazlar ete siner.