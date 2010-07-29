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Sağlık

Yanlızlık sigara kadar zararlı

Bilim adamları, yalnızcılığın sağlığa günde 15 sigara içmek kadar zarar verdiğini ortaya koydu.

29 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD’li bilim adamları, sosyalleşmenin ömrü uzattığını ve yalnızcılığın da sağlığa günde 15 sigara içmek kadar zarar verdiğini ortaya koydu. Brigham Young Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalara göre çok sayıda arkadaşı ve sıkı aile bağlarına sahip olmak, sağlığa için egzersiz yapmak, kilo vermek ve sigara ya da alkolü bırakmaktan daha yararlı.


Çalışmanın başındaki Julianne Holt-Lunstad, 308 bin insan üzerinde ortalama 7.5 yıl boyunca arkadaşlık ve sosyalleşmenin sağlık üzerinde etkilerinin gözlemlendiği 148 araştırmayı inceleyerek bu sonuca ulaştıklarını ifade etti. Buna göre yalnızlığın sağlığa verdiği zararın obezitenin hasarından 2 kat daha fazla olduğu belirlendi. Çok sayıda arkadaşı ve akrabası olan kişiler ise daha az stres yaşıyor, kendilerine daha iyi bakıyor ve daha az riskli bir yaşam sürüyor. Bu kişilerin yüzde 50 daha yüksek hayatta kalma şansı oluyor.

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