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Yaşam

Yanlışlıkla orman yakan Fatma nineye 450 bin lira ceza

Hayatını kızlarının yanında sürdüren Fatma nine, başına gelenler karşısında gözyaşlarını tutamadı

23 Ağustos 2012 13:41

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Fatma Akar'ın (85) üç yıl önce bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, ormana sıçrayarak 37 hektarı küle çevirdi. Yaşlı kadın, 450 bin lirayı bulan söndürme ve ağaçlandırma masraflarını ödemeye mahkûm edildi.

Zaman'ın haberine göre, Ilıca köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Akar, 2009'da Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bahçesindeki otları toplayarak yaktı. Ateş, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında 37 hektarlık kızılçam ormanı kül oldu. Akar hakkında dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebep olmaktan dava açıldı. Geyve Asliye Ceza Mahkemesi, Fatma nineyi 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Cezası ertelenen yaşlı kadın, denetime tabi tutuldu. Ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, söndürme ve ağaçlandırma giderlerinin yaşlı kadından tahsil edilmesi için dava açtı. Yargılama sonucunda mahkeme, Akar'ı 450 bin lira tazminata mahkûm etti. 15 yıl önce kaybettiği Kore gazisi eşinden kalan maaşla geçimini sağlayan Fatma ninenin mal varlığı bulunmadığı için maaşına haciz konuldu. Hayatını kızlarının yanında sürdüren Fatma nine, başına gelenler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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