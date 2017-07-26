Yanlışlıkla gönderilen mesaj dönemi bitiyor; işte Whatsapp'a gelecek yeni özellik

WhatsApp'ta gönderilen mesajın geri çekilmesini sağlayan yeni bir özellik geliştirildi.

WhatsApp’ın beta sürümünü kullanan geliştiriciler, geri çağırma özelliğini WABetaInfo üzerinden kullanabildiklerini duyurdu. Böylece yanlış kişiye mesaj gönderildiğinde veya gönderilen içerik yanlış olduğunda mesaj iptal edilebiliyor.

Bunu yapabilmek için ise ilgili mesaj seçiliyor ve gönderimi iptal etmek için yeni eklenen seçeneğe dokunmak yeterli oluyor.

Test süreci devam eden özelliğin önümüzdeki WhatsApp sürümlerinde herkes için kullanıma sunulacağı düşünülüyor.