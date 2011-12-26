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Yaşam

Yanlışlıkla gönderilen altın sahibine teslim edildi BATMAN (A.A)

26 Aralık 2011 17:18

-Yanlışlıkla gönderilen altın sahibine teslim edildi BATMAN (A.A) - 26.12.2011 - Batman'da yanlışlıkla battaniye içinde Van'daki depremzedelere gönderilen 30 bin lira değerindeki altın, sahibine teslim edildi.  Alınan bilgiye göre, Batman merkeze bağlı Recepler köyünde oturan Karahan ailesi, yaklaşık 1.5 ay önce Van'a yardım kolisi gönderdi. Koliye  yanlışlıkla 30 bin lira değerindeki altınları koyduğunu sonradan fark eden Karahan ailesi, yeğenleri ve damatlarını 15 gün önce Van'a gönderdi. Yardım depolarını gezen, yetkililerle görüşen Karahan ailesi, altınları bulamadan Batman'a döndü.  Ailenin Batman'a dönmesinden yaklaşık 10 gün sonra Mustazaf-Der Van Şubesi'nin, Van'da oluşturduğu yardım dağıtma kampanyasında gönüllü olarak çalışan Muzaffer Balıkçı, yardım kolilerini kontrol ettiği sırada altınları buldu.  Kolinin hangi kentten geldiğini araştıran Mustazaf-Der yetkilileri, kısa sürede yardım kolisinin Batman'dan geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Umut-Der Batman Şubesi ile irtibata geçen yetkililer, Recepler köyünde oturan Karahan ailesine ulaştı. Şubeye davet edilen İbrahim Karahan'a altınları basın mensupları huzurunda teslim edildi. İbrahim Karahan, altınlarını kaybettiği günden beri umutlarını yitirmediklerini belirterek, ''Allah onlardan razı olsun. Hiçbir zaman Allah'tan umut kesmedik. Altınların bulunacağından emindik. Çünkü biz Allah rızası için gönderdik. Malımız helal olduğu için geri geldi. 5 bilezik, 1 metre zincir, 1 altın broş, 3 yüzük ve 1 çeyrek altın vardı'' dedi. Altınları bulan ve sahibine teslim etmek için Van'dan Batman'a gelen Muzaffer Balıkçı da ''Kontrol esnasında battaniyelerin içinde altınları buldum, gerekli mercilere haber verdim. Bize gelen yardımları kayıt altına alıyorduk. Bu yardımların Batman'daki Umut-Der'den geldiğini teyit ettik ve bu teyitten sonra buradaki arkadaşlarla irtibata geçtik. Böyle bir emaneti bulduğumuzu söyledik. Bizlere yardımcı olacaklarını ve altınların sahiplerine ulaşması için çalışmanın başlatıldığını söylediler. Altınların sahibini bulduk ve bugün altınları sizlerin huzurunda aileye teslim ediyoruz'' dedi.

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