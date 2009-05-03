Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, iki yıllık bir aranın ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu süre boyunca eksiklerini gözden geçirdiğini belirten Arınç, "Varsa yanlışlarım tamamlamaya çalıştım. Keşke herkes bunu yapabilse" dedi.



Kabine değişikliğini, hükümetin kendi içinde bir yenilenme olarak değerlendiren Arınç, icraatlara kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Arınç, "Ben hiçbir yere gitmedim ki geri döneyim. Kamuoyunun önünde şeffaf bir siyaset yapıyoruz, fakat bazı çevreler belli saplantıların içinde. Umarım onlar da bir değişime, dönüşüme uğrayacaktır" diye konuştu.



Hükümeti temsil ederken daha kuşatıcı olacağını anlatan Bakan Arınç, şöyle devam etti: "Meclis Başkanlığı'ndan sonra iki yıl boyunca sadece parlamenterlik görevimi yaptım. Bu dönemde eksiklerimi, yanlışlarımı gözden geçirdim. Düşüncelerimden ve üslubumdan doğrusu bir şikâyetim yok. Hükümette böyle önemli bir görev alınca daha dikkatli olmak gerekir. Bu herkes için geçerlidir, biz de dikkat edeceğiz."

