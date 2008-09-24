'Yanlışı, ilk medya gördü'

Ders kitaplarının basıldıktan sonra kendilerine geldiğini belirten Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabındaki darbe övgülerini medyanın uyarısıyla fark ettiklerini kaydederek, “Medya bizden önce yanlışı görüp doğru ifadelerin yazılmasına katkı sağladı” dedi.



O bölüm Mayıs'a yetişecek





Yakın tarih ünitesinin okutulacağı Mayıs'a kadar o bölümün tekrar yazılıp okullara ulaştırılacağını bildiren Tufan, Millî Güvenlik Bilgisi kitabında yer alan irtica ve laiklikle ifadeler için “Arkadaşlarımız onu da incelemeye aldılar, yakında neticesi belli olacak” açıklaması yaptı.





Ders kitabındaki ‘irtica’ya inceleme





Geçtiğimiz günlerde, 8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabındaki darbelerle ilgili bölümün çıkarılacağı duyurusunu Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden Talim Terbiye Kurulu adına yapan Başkan Merdan Tufan, olayın ayrıntılarını Yeni Asya’ya değerlendirdi.



Tufan, ders kitaplarındaki yanlış bilgilerin anlaşılmasında medyanın çok büyük bir katkı sağladığını belirterek, “Medya bizden önce yanlışı gördü ve doğru ifadelerin yazılmasında bize büyük katkı sağladı. Yani medyanın bu konudaki eleştirilerini gerçekten de saygıyla karşıladık” dedi.





Öncelikle darbelerin ders kitaplarından çıkarılma sürecini bize anlatabilir misiniz?





8. sınıf İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük kitabının içeriği, İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yazarlar tarafından hazırlandı. Yani, kitaptaki o bilgilerin asıl sahipleri kitabın yazarlarıdır. Hazırlanan kitap, Talim Terbiye Kurulu’na da incelenmek üzere geldi. İlgili komisyonların ve kurumumuzun denetiminden geçti ama darbeyle ilgili kısımlar gerçekten de dikkatten kaçmış. Olmaması gereken, çok gereksiz olan ve kitapta yer almasına gerek olmayan bilgiler maalesef kitaba eklenmiş. Hatalı bölümleri ayıklatarak o üniteyi yeni baştan kaleme aldıracağız. Süreç aşağı yukarı bu şekilde işledi.





Yeni metinler öğrencilere ne zaman ulaştırılacak? Bu eğitim öğretim yılında düzeltilen bölümler okutulacak mı?





Darbeyle ilgili bölümler, kitabın 7. ünitesinde yer almaktadır. Yani ancak Mayıs veya Haziran ayında o üniteye sıra gelecektir. Burada önemli olan, öncelikle o kısımların resmi bilgi olarak kabul edilmemesi yani öğretmenin bu bilgileri çocuklara doğru bilgi olarak öğretmemesidir. Kurulumuz, öğrencilere okutulmaması yönünde karar vermiştir. O üniteyi yeni baştan gözden geçirerek, ünitenin amacına uygun olarak okutulması gereken metin oluşturarak öğrencilere ulaştırılacak. Seneye zaten kitap yeniden basıldığında, yeni baskısında sadece o 7. ünite değil, varsa diğer ünitelerde de bazı uygun olmayan ifadeler düzeltilecek. Zaten yönetmelik gereği basılan kitaplar bize gelir, onlar incelenir, yeni senedeki baskısında az veya çok değişiklikler olur. Bu rutin bir iştir zaten. Ama özellikle bu 7. üniteyle ilgili yaptığımız değişiklik, bu seneye mahsustur. Yani bu öğretim yılında o kitabın 7. ünitesinin öğrencilere ulaşmış şekli geçerli değil. Hazırlanan yeni metinler de bu sene okutulacak. Öğretmen o üniteye geldiğinde bizim kendilerine gönderdiğimiz yeni metinleri ders olarak işlenecek.



Ktiapları basıldıktan sonra kontrol ediyoruz



Darbeyle ilgili kısımların değiştirilmesinde medyanın ne gibi bir etkisi oldu?



Bizim önümüzden yüzlerce kitap, milyonlarca sayfa geçiyor. Dolayısıyla bu öğretim yılı için basılan bütün kitapların bir örneği, bize basımından sonra gönderiliyor. Biz o basılanları hem genel olarak hem de elimizdeki incelediğimiz metinle karşılaştırarak ve kıyas ederek bu kitapların doğru olup olmadığını çek ediyoruz. Bir hata tespit edilse bile kitap basılıp dağıtılmışsa onu düzeltmek o kadar kolay olmuyor. Kitaplar basılıyor, bize geliyor, biz bu kitaplarla ilgili inceleme komisyonları oluşturuyoruz, bu uzun bir zaman alıyor. Ama medya daha dikkatli, tabi kitapta gelir gelmez hoş olmayan, doğru olmayan bilgi görmüşse, biz kendiliğimizden o incelemeyi yapmadan önce bunu medyadan öğrenmiş oluyoruz. Medya bizden önce yanlışı gördü ve doğru ifadelerin yazılmasında bize büyük katkı sağladı. Yani medyanın bu konudaki eleştirilerini gerçekten de saygıyla karşıladık.





Ortaöğretim Millî Güvenlik kitaplarında irtica ile ilgili ifadeler de çok eleştiriliyor. Bunlar hakkında da bir çalışmanız oldu mu?





Arkadaşlarımız onu da incelemeye aldılar, yakında neticesi belli olacaktır

