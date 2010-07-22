Yanlış yola giren kamyonet, motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

T24- Adana'da ışıklı kavşakta yasak olduğu halde kamyonetle sola dönen Taylan Balci, yeşil ışıkta geçen 22 yaşındaki Serkan Bakar´ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Ağır yarlanan Bakar ve arkasında oturan annesi 44 yaşındaki Ayşe Bircan Ateş´e ilk müdahaleyi polisler yaptı. Talihsiz gencin nefes borusuna kaçan dilini parmağıyla çıkaran polis, gencin nefes almasını sağladı.



Kaza bu saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 B 4209 plakalı kamyonetiyle limandan şehir merkezi istikametine giden 30 yaşındaki Taylan Balci, İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı´nda yasağa rağmen sola dönmek istedi. Bu sırada karşıdan yönden gelen ve kendisine yeşil ışık yanan 22 yaşındaki Serkan Bakar´ın kullandığı 07 BOC 05 plakalı motosiklet kamyonete çarptı. Kamyonetin sağ kapısına çarparak yola savrulan Bakar ve arkasında oturan annesi Ayşe Bircan Ateş ağır yaralandı.





Ekip aracıyla kavşaktan geçen polisler, olaya müdahale ederek ambulans çağırdı. Kanlar içerisinde hareketsiz halde bekleyen ve kaskı başından fırlayan motosiklet sürücüsü Bakar´a ilk müdahaleyi olay yerine gelen trafik polisi yaptı. Talihsiz gencin nefes borusuna kaçan dilini parmağıyla çıkaran polis, gencin nefes almasını sağladı. İki ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen anne- oğul tedaviye alındı. Bir süre olayın şokunu üzerinden atlatamayan kamyonet sürücüsü Taylan Balci, "Dönüşün yasak olduğunu gösteren tabelayı fark etmedim" dedi. Sağlık raporu için hastaneye götürülen Balci daha sonra polis merkezinde ifade verdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor



