Yanlış teşhis yüzünden 15 yıl boyunca kendini kör sandı

ABD'li Connie Parke'nin gözlerine yanlış teşhis konulmasının ardından 15 yıl boyunca yüzde 85 görme kaybıyla yaşadığı, yanlış teşhis tespit edildikten sonra basit bir operasyonla tekrar görebilmeye başladığı belirtildi.

Doktorlar, Parke'ta retina yırtılması veya glokom olduğunu söylemişlerdi. Bu teşhisten sonra Parke, kademeli olarak görme yetisini kaybetmeye başladı.

15 yıl sonra bu teşhisin yanlış olduğu ortaya çıktı. Doktorlar, Parke'ta katarakt olduğunu fark etti ve yapılan ameliyat ile 59 yaşındaki annenin gözleri tekrar görebilir hale geldi.

Colorado'da yaşan Parke, "İnsanlar teşhisleri tekrar kontrol ettirmeli. Ben tahminen yok yere 15 yıl kör yaşadım. Yıllardır katarak ameliyatı yapıyorlar" diye konuştu .