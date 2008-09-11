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Yaşam

Yanlış teşhis parasız bıraktı

“Kansersin, 1.5 ay ömrün kaldı" denilen İngiliz mezarını hazırladı, parasını dağıttı. Ancak, teşhis yanlış konulmuştu...

11 Eylül 2008 03:00




İngiltere'de 72 yaşındaki Andy Lees, geçen yıl akciğer kanseri olduğunu ve 6 hafta ömrü kaldığını öğrenince yıkıldı.
Doktorlar, tedavi için umut olmadığını söyleyince Lees, kendini iyice ölüme alıştırdı ve hayatı boyunca elde ettiği 12 bin sterlinlik parasını ailesi ile dostlarına bıraktı. Ayrıca 6 bin 500 sterlin cenaze masrafı yaparak kendisine mezar taşı yaptırdı.
Ancak Lees’in kanser olduğunu söyleyen doktorların yanlış teşhis koyduğu ortaya çıktı. Yeni tetkiklerden sonra Lees’in ölümcül olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığına yakalandığı belirlendi.

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