Yanlış teşhis koyup bebeğe kemoterapi yaptılar

T24- Antalya’da yanlış teşhisten 2 ay kemoterapi gören 8 aylık Batuhan’ı ‘tatarcık sineği’nin ısırdığı anlaşıldı

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre 8 aylık bebeğe tatarcık yerine kanser tedavisi Antalya’da 8 aylık Batuhan’a önce domuz gribi, ardından nadir görülen bir kan hastalığı tanısı kondu. İki ay kemoterapi tedavisi uygulanan Batuhan bebeğin, üç ay sonra “tatarcık” sineği tarafından ısırıldığı ortaya çıktı.

ANTALYA’da 8 aylık Batuhan A. bebek, 3 ay önce yüksek ateş şikâyetiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Domuz gribinden şüphelenilen bebeğe, 4 gün ilaç tedavisi uygulandı. Kesin teşhis konulamayan Batuhan bebek, bu kez Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Üniversite Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından Batuhan bebeğe bu kez çok nadir görülen bir kan hastalığı olan “Hemofagositik Sendrom” (HLH) teşhisi konuldu.

İKİ AY KEMOTERAPİ

Batuhan bebeğe hemen kemoterapi tedavisine başlandı. İki ay boyunca kemoterapi tedavisi gören Batuhan’ın laboratuvardan gelen biyopsi sonuçları, hem doktorları hem aileyi şoke etti. Biyopsi sonuçlarına göre, Batuhan bebeğin HLH olmadığı, “tatarcık” sineği tarafından ısırıldığı ortaya çıktı.

TABURCU EDİLDİ

Bir yandan hastalıktan kurtulmanın sevincini yaşayan ailesi, bir yandan da iki ay boyunca boş yere uygulanan kemoterapinin endişesini yaşamaya başladı. Bu arada Batuhan bebeğe “tatarcık tedavisi” uygulanıyor. Hastanede bir hafta daha tedavi gören Batuhan bebek, önceki gün sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

DÜŞÜK DOZ VERİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Hazar, belirtileri benzer olduğu için HLH teşhisi konulduğunu ve bu nedenle kemoterapi uygulandığını söyledi. Hazar, Batuhan’a düşük dozda kemoterapi verildiğini söyledi. Ailesi ise çocuklarında ölümcül hastalığın olmaması nedeniyle çok sevindiklerini, bu nedenle yanlış tedavi için dava açmayacaklarını bildirdi.

Tatarcık sineği, insanı uyurken ısırır BOYU 1-3 mm arasındadır. Onu diğer sineklerden ayıran özelliği, vücudunun tüylü olmasıdır. Tatarcık sineğinin rengi donuk sarıdır. Evlerde köşelerde, karanlık yerlerde saklanır. Gündüzleri pasif olan tatarcık sineği gece aktif yaşar. Gece insanlar ve hayvanlar uyurken ısırır. Kan emerek yaşar. Tatarcık sineğinin ısırdığı bölgede kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık görülür. Dışarıda hayvan ağıllarında, kümeste, lağım ve mağaralarda sıklıkla görülebilir. Tatarcık humması denilen bir hastalığa neden olur.

Kemoterapinin yan etkileri nedir?

Halsizlik-bitkinlik, bulantı-kusma.

Ağrı. Sinir liflerini etkileyen kemoterapi ilaçlarının bazan ağrıya yol açtıkları bilinmektedir.

Ağız yaraları Saç kaybı, cilt ve tırnak sorunları Kansızlık Merkezi sinir sistemi (MSS) sorunları Enfeksiyon Pıhtılaşmasorunları Kabızlık Kas ve sinir etkilenmeleri Böbrekler ve mesane ile ilişkili sorunlar Cinsel organlar üzerindeki etkiler.