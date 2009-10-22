Yanlış teşhis hayatını kararttı!

Doktor yanlışlıkla HIV pozitif olduğu teşhisi koyunca genç adamın hayatı kabusa dönüştü.



Alman genç Christoph P. Güneydoğu Asya'da 4 aylık bir tatilden sonra ülkesine döndü. Şimdi çalışma zamanıydı; iş aradı. İsviçre'de bir reklam ajansında grafiker olarak iş buldu. Çalışacağı şirket kendisinden sağlık raporu isteyince doktora gitti. Doktorun 26 yaşındaki genç adama HIV pozitif olduğunu söylemesiyle hayatı kabusa döndü. Almanya'nın Frankfurt kentinde tanınmış bir klinikte sağlık kontrolünden geçen Christoph P. doktorun yüzde yüz HIV pozitif olduğu teşhisiyle şoke oldu. Hayatı bir anda kabusa dönen Christoph P. için artık hayat sona ermişti. Yeni bir işe başlamanın onun için bir önemi kalmamıştı. Christoph P. ölümcül bir hastalığa yakalandığını ailesine ve arkadaşlarına bildirdi. Daha başlamadığı işinden istifa etti.



Ancak emin olmak için doktora gitti ve yeniden test yaptırdı. Bu defa kendisine HIV virüsü taşımadığı söylendi. Ancak Christoph P.'nin hayatı kısa süreliğine de olsa kabusa dönüşmüştü.



Arkadaşlarına ve ailesine HIV pozitif olduğunu söylemiş ve işinden ayrılmıştı ama hasta olmadığını öğrenince en büyük mutluluğu yaşadı.