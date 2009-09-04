Yanlış teşhis, cenazeleri karıştırdı

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aynı gün ölen iki kişi yanlış teşhis edilince cenazeler karıştı. Ölenlerden birinin yakınının başvurması üzerine defin işleminden üç gün sonra mezarlar açılarak yanlışlık düzeltildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hastanenin kardiyoloji servisinde yatan Yakup Yumuşak ile aynı serviste bir süredir tedavi gören Hamza Gökçe kalp krizi sonucu 30 Ağustos günü vefat etti.

Vefatın ardından morga kaldırılan cenazeler bu kişilerin bazı yakınlarına gösterildi. Ölen kişiler ve eşyaları teşhis ettirilerek, cenazeler yakınlarına verildi. Yapılan işlemlerin ardından ölen kişilerden Yakup Yumuşak'ın cenazesi Bala'nın Seferihisar köyünde, Hamza Gökçe'ninki ise Polatlı Poyrazköy'de toprağa verildi.

Bir süre sonra, Yakup Yumuşak'ın bir başka yakını, ''Yumuşak'ın bıyıklı olduğunu'' ifade ederek, ''cenazelerin karıştığı'' iddiasıyla hastane yetkililerine başvurdu.

Hastane yetkilileri de mezarların açılmasının Cumhuriyet Savcılığının iznine tabi olduğunu belirterek, bu kişileri gerekli makamlara yönlendirdi.

Defin işleminden üç gün sonra güvenlik güçlerinin nezaretinde mezarlar açıldı ve yanlışlık ortaya çıktı. Ardından gerekli işlemler yapılarak iki cenaze de gerçek yakınlarına teslim edildi ve yeniden defin işlemi yapıldı.

-HASTANE YETKİLİLERİ-

Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, cenazelerin orada bulunan yakınları tarafından eşyalarla birlikte teşhis ettirildikten sonra teslim edildiğini bildirdiler.

Hasta yakınlarının teşhis sırasında herhangi bir şüpheye düşmesi durumunda ''cenazelerin zorla teslim edilmesinin mümkün olmadığını'' ifade eden yetkililer, ''Zaten hastalardan biri eski koroner by-passlıydı. Yani ameliyat kesesi vardı. Hasta yakınının bunu fark etmemiş olması nasıl mümkün olabilir?'' diye konuştular.