Yanlış tercüme ortalık karıştırdı

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'Halkın iradesinin karşısında durulamaz'



ürk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 4'üncü toplantısı için Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Davutoğlu, bugün dışişleri bakanları toplantısında bir konuşma yaptı.Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, Davutoğlu'nun konuşmasında Suriye rejiminin akan kanı durdurmaması halinde "ağır bedel ödeyeceği" yönündeki sözlerini dünyaya son dakika haberi olarak geçti. Bu sözler, dünyanın önde gelen yayın organlarının internet sitelerinde manşetten verildi.Ancak kısa bir süre sonra söz konusu yabancı ajanslar, Davutoğlu ile ilgili haberlerine "kaynağından düzeltme" geçti. Reuters düzeltme notunda, Davutoğlu'nun "Suriye ağır bedel ödeyecek" yönündeki sözlerinin sarf edilmediğini ve söz konusu hatanın "Fas Dışişleri Bakanlığı'nın resmi tercümanının yanlış çevirisinden" kaynaklandığını belirtti.Dışişleri Bakanlığı da aynı dakikalarda Davutoğlu'nun konuşma metnini yayınladı. Konuşma metnine göre Davutoğlu, "Arap Ligi’nin 12 Kasım günü Suriye hakkında almış olduğu karar, bu ülkedeki durumun vahametini ortaya koyan, zamanlı ve sağduyulu bir adım olmuştur. Suriye Yönetimi’nin Arap Ligi’ne verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin maliyeti, Arap Dünyası içinde de yalnızlığa mahkûm edilmiş olmasıdır" dedi.Böylelikle, Davutoğlu'nun Suriye "yalnızlığa mahkum edildi" yönündeki sözlerinin "Suriye ağır bedel ödeyecek" şeklinde yayınlanmış olduğu ortaya çıktı.Konuşmasında ağırlıklı olarak Suriye ile ilgili gelişmelerin üzerinde duran Davutoğlu, özgürlük talepleri ile sokağa dökülen Suriye halkının iradesi önünde kimsenin duramayacağını ve hiçbir iktidarın halkına karşı yürüttüğü mücadelede başarılı olamayacağını söyledi.Davutoğlu, bölgenin hoşgörü ve istikrar havzası olmasını arzuladıklarını da belirterek, Suriye'nin Arap Birliğinin önerilerini kabul etmemiş olması sonunda bölgede yalnızlığa mahkum olduğunu ifade etti.Suriye'nin katılmadığı forum toplantısı sırasında Arap Birliği dışişleri bakanları da, Birliğin Esad rejimine yönelik yaptırım kararlarını değerlendirecek.