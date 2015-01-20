Yanlış sünnete 600 bin liralık tazminat

Batman Bölge İdare Mahkemesi'nin Kozluk İlçesi'nde yaklaşık 5 yıl önce düzenlenen toplu sünnet şöleni sırasında penisi fazla kesilen 6 yaşındaki M.Ç.'nin ailesine 600 bin liralık manevi tazminat kararı, Danıştay tarafından onandı.

Kozluk İlçesi'nde Valilik ve TPAO'nun 10 Haziran 2010 tarihinde düzenlediği sünnet şöleninde, penisi fazla kesilen M.Ç.'nin ailesinin açtığı maddi ve manevi tazminat davasında, Batman Bölge İdare Mahkemesi, sadece aileye 600 bin liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar, Danıştay tarafından da onandı.

Ailenin talep ettiği maddi tazminatın karşılanmadığını belirten avukat Orhan Acar, daha önce Sağlık Bakanlığı'na 2.5 milyon liralık tazminat davası açtıklarını hatırlatarak, şunları söyledi: "Batman Bölge İdare Mahkemesi, sadece ailenin manevi tazminatı için 600 bin lira verilmesini kararlaştırmıştı. Bu da ailenin üzüntüsünün telafisine yönelikti. Amacımız ileride ergenlik çağında tedavi olabilecek çocuğun masraflarının ilgili kurum tarafından karşılanmasıdır. Bu nedenle aileye tazminat davası için yeniden kararın düzeltme talebinde bulunacağız. Aksi takdirde davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız."

Kozluk İlçesi'ne bağlı İslambey Köyü'nde oturan Cuma Çetinkaya'nın 7 kişilik ailesinin geçimini sağlamakta zorluk çektiğini kaydeden avukat Acar, "10 Haziran 2010 tarihinde M.Ç. sünnet edildiğinde yanık merhemiyle eve gönderiliyor. Olaydan üç gün sonra durumun farkına varılıyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi yapılan çocuğun ileride ameliyat olabileceği belirtiliyor. Aile haklı olarak maddi tazminat istiyor. Danıştay 15'nci Dairesi'nin, Batman İdare Mahkemesi'nin kararını onamasına itiraz ediyoruz. Bu kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Çünkü ailenin maddi durumu kötü. Bu davanın Danıştay'dan düzeltilmesini bekliyoruz" diye konuştu.