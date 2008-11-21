Yanlış şiirin sorumlusu kızakta

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda okuduğu yanlış şiirin faturası, konuşma metnini hazırlayan danışmanına kesildi. Erdoğan, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı anarken yanlışlıkla Faruk Nafiz Çamlıbel'in 'Sanat' şiirini okumuştu. Metni hazırlayan Başbakanlık Müşaviri Mustafa Şahin pasifize edildi. Olaydan büyük üzüntü duyup sorumluluğu üstlenen Mustafa Şahin, en azından bir süre için, Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan ekip içinde yer almayacak.



Şiir başına bela



Erdoğan, 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda, bir gün öncesinde toprağa verilen şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın diye, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okumuştu. Konuşmasına, Türk şiirinin çınarı Dağlarca'yı anarak başlayan Erdoğan, danışmanlarının gazabına uğramış ve 'Dağlarca'dan alıntı' yaparak 'Sanat' şiirini okumuştu. Ancak bu şiirin, Çamlıbel'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine giren ve pek çok konuşmasını dizelerle süsleyen Erdoğan'ın şiir üzerine bir hata yapması, kamuoyunu günlerce meşgul etmişti.



İşte danışman götüren şiir:



Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek

Bizim diyarımızda binbir baharı saklar!

Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek

İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar

Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da

Gezersin kırk asırlık mabedin içini

Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda

Bize heyecan verir bir parça yeşil çini