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Politika

Yanlış şiirin sorumlusu kızakta

Erdoğan'ın, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın diye Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okumasına yol açan danışman, artık Erdoğan'ın metinlerini hazırlamayaca

21 Kasım 2008 02:00

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda okuduğu yanlış şiirin faturası, konuşma metnini hazırlayan danışmanına kesildi. Erdoğan, Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı anarken yanlışlıkla Faruk Nafiz Çamlıbel'in 'Sanat' şiirini okumuştu. Metni hazırlayan Başbakanlık Müşaviri Mustafa Şahin pasifize edildi. Olaydan büyük üzüntü duyup sorumluluğu üstlenen Mustafa Şahin, en azından bir süre için, Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan ekip içinde yer almayacak.

Şiir başına bela

Erdoğan, 6. Uluslararası Türk Dil Kurultayı'nda, bir gün öncesinde toprağa verilen şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın diye, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini okumuştu. Konuşmasına, Türk şiirinin çınarı Dağlarca'yı anarak başlayan Erdoğan, danışmanlarının gazabına uğramış ve 'Dağlarca'dan alıntı' yaparak 'Sanat' şiirini okumuştu. Ancak bu şiirin, Çamlıbel'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.
Okuduğu bir şiir nedeniyle cezaevine giren ve pek çok konuşmasını dizelerle süsleyen Erdoğan'ın şiir üzerine bir hata yapması, kamuoyunu günlerce meşgul etmişti.

İşte danışman götüren şiir:

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımızda binbir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık mabedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini

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