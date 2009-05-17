Yanlış köyde doğru iş!

Öğretmen Mustafa Ak, 39 yıl önce kurada çektiği ilk görev yerini şaşırarak başka bir yere gitti.



Genç öğretmen gittiği köyde tayin edildiği okulu bulamayınca eski bir kumarhaneyi ortaokula dönüştürdü. Bakanlığın hatayı geç fark etmesi köye bir okul kazandırdı.



Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü’nden 22 yaşında mezun olan Denizlili Mustafa Ak, ilk görev yeri için Ankara’da kura çeker. Tayini Trabzon Küçükdere Ortaokulu’na çıkmıştır. Haritaya baktığında Küçükdere’nin Sürmene’de olduğunu görür. Ak, 30 Ağustos 1970’te göreve başlamak üzere Trabzon’a gider. Sürmene’ye vardığında Küçükdere’ye nasıl gideceğini sorar. Yanıt, “Küçükdere diye bir yer duymadık” olur. En sonunda biri Küçükdere’nin Horhor adıyla bilindiği söyleyince sorun çözülür. Akşam saatlerinde Küçükdere’dedir. Elinde bavul, bakkala girer ve “Ben ortaokula tayin oldum. Okul nerede?” der. Bakkal, Küçükdere’de sadece ilkokul olduğunu söyleyince, muhtarı çağırırlar. O da işin içinden çıkamayınca jandarmaya başvururlar. Karakol komutanı, bu konuyla ilgili bir yazı geldi deyip Ak’ın tayin olduğunu bildiren yazıyı çıkarır.



Kumarhane binasından eğitim yuvasına



Mustafa Ak, ertesi sabah Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gider. Milli Eğitim Müdürü, müdür vekili olarak göreve başlaması için yazı yazar ve “Muhtarla uygun bir okul ayarlayın” der. Mustafa Ak, Küçükdere’ye döner. Muhtarla birlikte, eskiden kumarhane olarak kullanılan ve bir yıl önce dört kişi birbirini vurduğu için kapatılan iki katlı binayı okul için kiralar. Çevredeki bütün muhtarlara, “Köyünüzde okul çağındaki çocuklar gelsin kaydını yaptırsın” der. Aradan üç hafta geçince tekrar milli eğitim müdürlüğüne gidip öğretmen ister. Müdür, matematik kaç saat ise o kadar derse girmesini, gerisine karışmamasını söyler. Mustafa öğretmen, milli eğitim müdürünün de talimatıyla, Sürmene Lisesi’nin deposundaki kullanılmayan masa ve sıraları kamyona yükletip getirerek sınıfı döşer. Uzunçarşı’daki lastik damgacıya gidip okul mührü yaptırır. Ay yıldızın ters basıldığını sonradan fark ettiği mührü okulda bir yıl boyunca kullanır.



Gerçekle karşılaşma



Sömestr tatilinde Denizli’ye giderken Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı’na uğrar. Şube müdürüne, Küçükdere Ortaokulu’nun açıldığını, ancak hiçbir demirbaşının olmadığını anlatır. Yetkili, okula gönderilen ödeneğin geri geldiğini söyler. Mustafa Ak, “Gelmedi” deyince yetkili sorar: “Sen bu okulu nerede açtın?” “Sürmene Küçükdere” yanıtını alınca gerçekle karşılaşır. Gitmesi gereken, Trabzon merkezde adı Küçükdere olan okuldur, Küçükdere’de bir okul değil. Bakanlık yetkilisi, “Sen gidip, Küçükdere’ye okul açmışsın. Biz bunu sonradan anladık. Şehir içinde okul nasılsa açılır, sen zor olanı yapmışsın, biz de kitabına uydurduk” der ve müjde verir: “Senin ödenek, ikinci dönem oraya ulaşacak. Seneye de kira için kontrat yapıp gönder, biz ödeyeceğiz.”

Mustafa Ak, açtığı okulda dört yıl çalışır ve burada tanıştığı öğretmen Leyla Boztepe’yle evlenir. Yanlışlık sonucu, bir kumarhanede 39 yılönce kurulan Küçükdere Ortaokulu, bugün, Enver Dursun Yılmaz’ın bağışladığı arsa üzerinde ilkokulla birleşerek Küçükdere Enver wDursun Yılmaz İlköğretim okulu olarak hizmetini sürdürüyor.

