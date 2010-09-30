Yanlış kişiyi gömdüler

T24- Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Portakallık Köyü'nde oturan Ahmet Özdemir (36), trafik kazasında tanınmayacak hale gelerek hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişiyi kayıp babası Mehmet Özdemir (68) sanıp defnettirdi, mevlüt okutup hayır lokması döktürdü. Ancak, akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Özdemir'in bir hafta sonra ortaya çıkması herkesi şaşkına çevirdi, yanlış cenazenin gömüldüğü anlaşıldı.



Muğla- Yatağan Karayolu'nun Akçaova Mevkii'nde, 14 Eylül Salı gecesi saat 23.00 sıralarında yaşanan trafik kazası, ilginç bir olaya neden oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan 60- 65 yaşlarındaki kişinin cenazesi tanınamayacak hale geldi. Bu kişinin bir süredir kayıp olan Ula'nın Portakallık Köyü'nden akli dengesi bozuk 3 çocuk babası Mehmet Özdemir (68) olabileceği iddia edildi.





1 aydır gazete, radyo ve yerel televizyonlara verdiği kayıp ilanlarıyla babasını arayan Akyaka'da balıkçılık yapan oğul Ahmet Özdemir'e telefonla haber verildi. Ahmet Özdemir, tanınmayacak haldeki cesedi teşhis için Muğla Devlet Hastanesi'ne geldi. Görevliler tarafından morga indirilen Özdemir, cenazenin babasına ait olduğunu söyleyip defin işlemlerini başlattı. Cenaze 16 Eylül'de Portakallık Köyü'ne getirildi, verilen salanın ardından kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.





Sokakta yaşayan ve ara sıra Portakallık'taki küçük barakasına dönen Mehmet Özdemir'in cenazesinde, Milas'ın Mumcular Beldesi'nde kalan iki oğlu ve eşi yer almadı. Mehmet Özdemir için bir hafta sonra da Portakallık'ta oğlu Ahmet Özdemir tarafından mevlüt okutulup hayır lokması döktürüldü. Oğul Özdemir, 400 TL harcadığı cenaze sonrası oturduğu Akyaka'ya dönerken, öldü sanılan Mehmet Özdemir'in bir hafta sonra ortaya çıkması herkesi şaşırttı. Yanlış cenazenin toprağa verildiği anlaşıldı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koyarken, polis de köyde araştırma yapıp mezarlığın fotoğrafını çekti. Gömülü kişinin kimlik tespit çalışmalarına başlandığı, soruşturmanın ardından cenazenin çıkarılıp çıkarılmamasına karar verileceği öğrenildi.



Portakallık Köyü Muhtarı Erol Çömen, ``Tarlada çalışırken sela verildiğini duydum. Ölen kişiyi öğrenmek için kıraathaneye telefon açtığımda Mehmet Özdemir dediler. Hemen cenazeye gittik, öğle namazına müteakip gömdük. Ama, gömdüğümüz kişinin Mehmet olmadığı ortaya çıktı. Fıkra gibi bir olay'' dedi.



