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Yanlış kan verildiği iddia edilen hasta öldü (3)

HEMŞİRE 'EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM' DEMİŞ Denizli'de Servergazi Devlet Hastanesi'nde yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü öne sürülen Hörü Kesen'in (75), Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi'nde oturan oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyl

04 Aralık 2017 22:13

HEMŞİRE \'EYVAH YANLIŞ KAN VERDİM\' DEMİŞ
Denizli\'de Servergazi Devlet Hastanesi\'nde yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü öne sürülen Hörü Kesen\'in (75), Buldan ilçesinin Türlübey Mahallesi\'nde oturan oğlu Tuncer Kesen, annesini dizindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürdüklerini belirtti. Oğul Kesen, \"Ameliyattan başarıyla çıktı. Sabaha kadar başında bekledim. Hemşire geldi, ismini sordu, ardından kanı taktı. Annem bir süre sonra fenalaşmaya ve kusmaya başladı. Hemşire geri gelip, taktığı kanı görünce \'Eyvah yanlış kan takmışım\' dedi. Ardından odaya doktorlar geldi. Hemşire kendi hatası olduğunu kabul etti ancak bizim canımız gitti. Suçlu kimse cezasını çeksin istiyoruz\" dedi.
Hörü Kesen\'in kızı Tuycan Başkonyalı da hastanede annesinin yanlış kan verilmesi sonucu öldüğünü iddia ederek, \"Yanlış kan takılmasaydı annem bugün yürüyecekti. Yanlış kan takarak annemi öldürdüler. Şikâyetçiyiz\" diye konuştu.

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