'Yanlış işi olmayan dinlenmekten korkmasın'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, telefon dinleme eleştirilerine karşılık, "Yanlış işiniz, yasal olmayan işiniz yoksa, dinlenmekten korkmayın, istediğiniz kadar konuşun" dedi.



TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda gündemdışı söz alan CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, telefon dinleme olaylarına değindi.



Ekici, "tüm toplumun dinlenildiği, korku imparatorluğu altında sindirilmek istendiği" bir ortamda yaşadıklarını savunarak, telekulak iddialarının, iddia olmaktan çıkıp, hayatın gerçeği haline geldiğini söyledi.



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Ekici'nin konuşmasına yanıt verirken, dinleme konusunun, sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de zaman zaman gündeme geldiğini, skandalların ortaya çıktığını ifade etti.



Dinlemenin yasal çerçevesini, Anayasanın oluşturduğuna işaret eden Yıldırım, Anayasanın 22. maddesine göre, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğunu ve gizliliğin esas alındığını kaydetti. Yıldırım, burada, dinleme, izleme ve sinyal takibinin hangi şartlarda yapılacağının hükme bağlandığını ifade ederek, dinlemeye ilişkin ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK) da bazı maddelerin yer aldığını anımsattı.



‘TİB dinleme yapmaz’



Yıldırım, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) dinleme yapmadığını, dinleme yetkisine sahip MİT, Jandarma ve Emniyetin taleplerinin yasalara uygunluğunu denetlediğini, uygun olması halinde, dinleme, izleme ve sinyal takibine izin verdiğini belirtti. Yıldırım, "TİB'in oluşturulması, buradaki taleplerin disipline alınması, yasalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesinden ibarettir. Böylece yasa dışı dinlemelerin, kötü niyetli gerek kamu görevlisi ya da diğer kişilerin, bu tip faaliyetler içinde olmalarının önüne geçilmesidir" diye konuştu.



Ortam dinlemesinin, TİB'in izni olmadan, CMK'nın 140. maddesine göre, mahkeme kararıyla yapılabildiğini belirten Yıldırım, yer, hizmet sağlayıcıların, yasal olmayan şekilde bunu yapması halinde, yetki belgesinin iptal edildiğini, adli ve hapis cezası uygulandığını söyledi.



‘Rastgele dinleme yapılmaz’



Bakan Yıldırım, milletvekillerin, bürokratların dinlenildiğine dair iddialara da yanıt verdi.

Kamu görevlilerinin dinlenme esaslarının, bir suçtaki sorgulama ve yargılama esaslarıyla aynı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir genel müdürün dinlenebilmesi için önce bakan tarafından izin verilir, verilmezse itiraz yoluyla sorgulanmasına karar verilir, ardından dinleme yapılır. Doğrudan dinleme için hiçbir şekilde mahkeme kararı alınamaz. Kamu görevlilerinin, milletvekilinden bürokratına kadar dinleme esasları, yargılanmalarına esas mevzuat hükümlerince yapılır, rastgele yapılamaz" diye konuştu.



Yıldırım, elektronik posta ve kısa mesajların da dinlemeyle aynı usullere tabi olduğunu belirterek, "Yer sağlayıcılar, size IP numarası verirken, virüsle mücadele için rıza verdiğinize dair sözleşme imzalar. Bu sözleşme kapsamında, bu bilgiler onlardan geçiyor. Bu bilgilerin hepsini dinlerler mi dinlemezler mi... Bilgisayar, cep telefonu içine virüs yazımı koymak suretiyle böyle bir risk de vardır" uyarısında bulundu.



Ulaştırma Bakanı Yıldırım, sözlerini, "Yanlış işiniz, yasal olmayan işiniz yoksa, dinlenmekten korkmayın, istediğiniz kadar konuşun. Teknolojinin önüne geçme imkanı yoktur. Kim ne yaparsa yapsın, yasal olmayan yollardan yaparsa, delil, şantaj olarak kullanamaz, bunun yaptırımı var" diye tamamladı.

