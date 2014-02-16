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Yaşam

'Yanlış iğne öldürdü' iddiası üzerine hastaneyi bastılar

Gaziantep'te, yanlış iğne yüzünden öldüğü ileri sürülen bir kadının yakınları hastaneyi bastı

16 Şubat 2014 09:20

Nurdağı ilçesinde, hastanede yapılan yanlış iğneyle öldüğü iddia edilen 23 yaşındaki Gülcan Karabacak'ın yakınları, Nurdağı Devlet Hastanesi'ni birbirine kattı.

İddiaya göre, Gülcan Karabacak, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. 3 çocuk annesi kadına, Acil Servis'te iğne yapıldı.

İğnenin ardından fenalaşan kadın, başka bir hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

 

Yakınları hastaneyi birbirine kattı

 

Olayın ardından kadının yakınları hastane önünde olay çıkardı. Grup, hastane malzemesine zarar verdi.

Olay yerine giden polis 150 kişilik grubu havaya ateş açarak dağıttı.

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