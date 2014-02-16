'Yanlış iğne öldürdü' iddiası üzerine hastaneyi bastılar

Nurdağı ilçesinde, hastanede yapılan yanlış iğneyle öldüğü iddia edilen 23 yaşındaki Gülcan Karabacak'ın yakınları, Nurdağı Devlet Hastanesi'ni birbirine kattı.
İddiaya göre, Gülcan Karabacak, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. 3 çocuk annesi kadına, Acil Servis'te iğne yapıldı.
İğnenin ardından fenalaşan kadın, başka bir hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
Yakınları hastaneyi birbirine kattı
Olayın ardından kadının yakınları hastane önünde olay çıkardı. Grup, hastane malzemesine zarar verdi.
Olay yerine giden polis 150 kişilik grubu havaya ateş açarak dağıttı.