'Yanlış iğne' nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen 7 yaşındaki Hüseyin son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Halkalı'da, alerji testi yapılmadan iğne yapılması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan son yolculuğuna uğurlandı.

Babası Medet Talan tarafından hastaneye götürülen birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Alemdar Talan iddiaya göre alerjik reaksiyon doğuran bir iğnenin yapılması sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Küçük çocuk için bugün öğle namazına müteakiben Halkalı Zeynebiye Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene babası Medet Talan, annesi Sibel Talan'ın yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Anne ve babasının ayakta güçlükle durduğu görüldü. Küçük Talan'ın annesi oğlunun tabutuna sarılarak "Oğlumu verin bana" diye feryat etti.

"10 dakikada öldü oğlum"

Baba Medet Talan, "Hastaneye götürdük, iğneyi vurduktan 10 dakika sonra öldü oğlum. Alerjisi olduğunu bilmiyordum. Alerji testi de yapmadılar. Direk iğneyi vurdular. 10 dakikada öldü oğlum. Sürekli gittiğimiz bir hastaneydi" dedi.

"Kesin sonucu Adli Tıp raporundan sonra öğreneceğiz"



Ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Salmanoğlu , "Çok kötü bir olay. Bir ailenin yıkımına neden oldu. Hukuki süreci başlattık. soruşturma devam ediyor. Bizim kanaatimiz tedavi için verilen iğnenin ters reaksiyon verdiğini düşünüyoruz. Kesin sonucu Adli Tıp raporundan sonra öğreneceğiz. Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" diye konuştu. Kılınan cenaze namazının ardından Küçük Talay'ın cenazesi Altınşehir Mezarlığına defnedildi. (DHA)