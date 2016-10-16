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Sağlık

Yanlış hastanın böbreğini aldılar!

İsim karışıklığı, sağlıklı bir hastanın böbreğine mal oldu

16 Ekim 2016 20:26

ABD’nin Worcester kentindeki St. Vincent Hastanesi’nde yaşanan isim karışıklığı, sağlıklı bir hastanın böbreğine mal oldu.

Tümörlü bir böbreği almak için ameliyathaneye giren cerrah, yanlışlıkla aynı isimdeki sağlıklı bir hastayı ameliyat etti. Olayın temmuz ayında gerçekleştiği kaydedilirken, yapılan araştırmalar sonucunda ameliyata giren cerrahın hastanın doğum tarihini de kontrol etmeyerek protokolü çiğnediğinin tespit edildiği belirtildi.

Hastaneden ağustos ayında yaptığı açıklamada, hastaların kimliğinin karışması olayıyla çalışanların ya da yönetimin herhangi bir ilgili olmadığı iddia edilmişti. ‘Yaşananları düzeltecek bir eylemde’ bulunulmaması durumunda hastanenin sözleşmelerinin iptal edileceği duyurulurken, bu eylemin ne olabileceğine dair açıklama yapılmadı.

 

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