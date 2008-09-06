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Sağlık

Yanlış detoks sara nedeni

Son yılların modası detoks diyeti yanlış uygulandığı zaman ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar şu noktalara özellikle dikkat çekiyor.

06 Eylül 2008 03:00

Detoks vücuttaki toksinleri atmak için ideal bir yöntem. Vücuttan toksinler atılmazsa yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik, aşırı uyku ya da uykusuzluk gibi sonuçlar doğurabilir.

 

“Vücuttan toksinleri atalım” derken dikkatli olunması gerekir. Yanlış detoks diyeti aşırı oranda sıvı ve tuz kaybına neden olur. Bu da zihinsel bulanıklık, epilepsi (sara) gibi hastalıklara yol açabilir.

 

Kilo vermek için detoks yapmayın. Çünkü, programın amacı bu değil. Ayrıca, sadece kanser hastası hariç yetişkinlerde uygulanmalı. Çocuk ve ergenlik dönemindekilere tavsiye etmiyoruz.

 

En büyük hata yalnız taze ve sebze tüketilmesine bağlı programlar. Tek bir besin grubuna bağlı kalındığında vücut yeterli oranda protein, demir, çinko, fosfor ve B vitamini alamaz.

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