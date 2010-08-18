T24 - Gözleri ve elleri bağlı Filistinli mahkumlarla çektirdiği pozları Facebook'a yükleyen eski İsrailli kadın asker konuştu. Eden Abergil, Filistinli mahkumlara fiziksel yada duygusal olarak kötü davranışta bulunmadığını belirtti.

Filistinli mahkumlarla fotofraflarını sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yükleyince olay yarattı. Davranışıyla tepkileri üzerine çeken eski İsrailli kadın asker eden Abergil, kameraların karşına geçerek olaya açıklık getirdi:

"Etrafta fotoğraf çekiyordum. Onları incitmedim. O günü hatırlıyorum. Mahkumlara su ve yiyecek verdik. Onlara kötü davranmadık. Fotoğraflar masumdu."

Eden Abergil kendini böyle savundu hatta yanlış bir davranışta bulunmadığını da belirtti, "Özür dilemek için bir sebebim yok. Yanlış birşey yapmadım. Hiç kimseyi fiziksel yada duygusal olarak incitmedim" diye konuştu.

2008 yılında çekilen ve geçtiğimiz günlerde Facebook'ta paylaşılan fotoğraflar büyük tartışma yaratmış. Hem Filistin tarafı hem de İsrail ordusu eden Abergil'i eleştirmişti.

Eski İsrailli asker, siteye yüklediği fotoğraf albümüne de "İsrail savunma güçleri-Hayatımın en güzel anları" ismini vermişti.

Tepkiler nedeniyle fotoğraflar hemen Facebook'tan kaldırılmıştı.